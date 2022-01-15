شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 32 منشأة مخالفة للاحترازات بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة 32 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى رصد 51 مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين 5,996 جولة رقابية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة. وبينت أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية، للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.