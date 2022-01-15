شكرا لقرائتكم خبر نفاد فحوص كورونا المنزلية من أغلب المدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت وزارة الصحة إمكانية الاعتماد على فحص كورونا المنزلي عند ظهور أعراض خفيفة، أظهر تواصل الصحيفة مع شركتي صيدليات تمتلك كل منهما مئات الفروع حول المملكة، نفاد جميع كميات فحوص كورونا المنزلية من كل المدن والمناطق ما عدا صيدلية واحدة في أحد أحياء جدة، تتوفر لديها كمية محدودة، ويرجع ذلك للإقبال الشديد على شراء الفحص.

فيما وجدت «مكة» بعض هذه الفحوص معروضة في مواقع الكترونية يمكن لأي شخص عرض منتجاته فيها بضعف السعر الذي يباع به في تلك الصيدليات.

يأتي ذلك في وقت تجاوز فيه عدد المصابين بكورونا الـ5 آلاف إصابة يوميا.

في هذا السياق قال استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى الدكتور أحمد الحقوي، في حسابه على التويتر «إنه جرى تصميم فحوصات المستضد السريع (RAT) للتشخيص السريع للعدوى النشطة في المقام الأول عن طريق الكشف عن مستضد البروتين النووي الكابسيد لفيروس SARS-CoV-2 من مسحات الأنف أوالعينات السريرية المماثلة». وأضاف أن الحصول على النتيجة يستغرق بين 15 - 30 دقيقة حسب نوع الفحص المستخدم، فهناك عدد منها في الأسواق العالمية، حيث أجازت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية 28 نوعا منها، بينما أجازت المنظمة الأوروبية أكثر من 140 نوعا. ولفت إلى أنه عادة ما تكون اختبارات المستضد أقل حساسية من الاختبارات الجزيئية PCR، ويعتمد أداؤها السريري على الظروف التي يتم ستخدامها فيها، لكن معظم الفحوصات المسجلة في SAFDA تكون حساسيتها أكثر من 90% (يعني ممتازة) مما يضمن أداء عاليا في الكشف عن الفيروس.

ونوه الحقوي إلى أنه عند وجود أعراض وتكون نتيجة الفحص السريع سلبية مرتين خلال 48 ساعة، فإن هذا يجعل احتمالية الإصابة أقرب إلى الصفر، مشيرا إلى أنه ‏تكون حساسية الفحص السريع عالية عند استخدامها في غضون 5 - 7 أيام بعد ظهور الأعراض.

وبين أنه يستخدم الفحص السريع على نطاق واسع في الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، لمجموعة واسعة من دواعي الاستعمال، ومنها الفحص الذاتي في المنزل للتأكد من الإصابة أو لفحص المخالطين.

فحوص كورونا المنزلية:

إقبال كثيف على شراء الفحص

تحديد عدد الفحوص المباعة لكل شخص بفحصين

يجري العمل على توفيرها مجددا بأقرب وقت