إقبال على تمور الأحساء

شهد مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة «ويا التمر أحلى 2022»، الذي انطلقت فعالياته أول أمس، وتنظمه أمانة الأحساء بشراكة إستراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الأحساء، في قلعة أمانة الأحساء التراثية إقبالًا كبيرًا من الزوار، نتيجة للتنافس الكبير بين تجار التمور والمهتمين في تقديم المنتجات والصناعات التحويلية الجديدة للتمور وتنوع الفعاليات المصاحبة للمهرجان. وسجل المهرجان إعجابًا بمعرض الفنون التشكيلية الذي ضم 80 لوحة للفنانين التشكيلين من الأحساء والمقيمين، تحت عنوان «بوابة الزمن» ويُجسد المحاكاة بين الماضي والحاضر، إضافة إلى ورش عمل متنوعة للكبار والأطفال، وتفاعلاً مع منتجات أدوات التجميل الشخصية المصنعة من التمور، وعصيدة التمر الحساوية وكوكيز التمر وكيكة التمر السريعة التحضير.

وتفاعل الجمهور مع أوبريت «عروس الأرض» على مسرح المهرجان، من خلال ثلاثة مشاهد يحكي الأول قصة توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز «رحمه الله»، ويصف المشهد الثاني واقع التطور السنوي للمهرجان، فيما يحكي المشهد الثالث واقع التطور الكلي للأحساء بشكل خاص والمملكة بشكل عام عن طريق عرض مرئي مع أغنية وطنية تحاكي تطور المملكة.