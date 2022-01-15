6 مخالفين نقلوا الرمال وجرفوا التربة

كما أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي (268) متنًا من الإبل و(499) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقتي حائل وتبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتصل عقوبة مخالفة رعي الإبل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
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