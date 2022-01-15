اخبار السعوديه

إنفوجرافيك | ترحيل 7513 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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الدراسة الحضورية تسحب البساط من الأهلية

فيما حدثت هجرة جماعية للكثير من طلاب وطالبات المدارس الأهلية باتجاه المدارس الحكومية مع جائحة والدراسة عن بعد، يثار تساؤل...

a48f5f09fe.jpgنجران: قاسم الكستبان
72bb6767cd.jpg12 جمادى الآخرة 1443 هـ
صناعية طريف القديمة

التعويضات تؤخر نقل صناعية طريف

أرجعت بلدية طريف سبب التأخير في نقل الصناعية القديمة بطريف إلى موقعها الجديد إلى وجود عدد من المستثمرين بمخطط الصناعية القديم لم...

icon-byline.pngطريف: حمود الأشجعي
icon-clock.png12 جمادى الآخرة 1443 هـ
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التدريب المهني تتجاهل تقنية بنات المجاردة

بعد انتظار سنوات لإنجاز 3 مشاريع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة المجاردة (الكلية التقنية للبنات، والكلية التقنية...

icon-byline.pngالمجاردة: محمد آل عمر
icon-clock.png12 جمادى الآخرة 1443 هـ
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سيول وانهيارات صخرية بالباحة والموجة الباردة تتواصل شمالا

استمر هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، أمس، على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة...

icon-byline.pngالمناطق دوت الخليج وأبها: سعد آل عمار
icon-clock.png12 جمادى الآخرة 1443 هـ

إقبال على تمور الأحساء

شهد مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة «ويا التمر أحلى 2022»، الذي انطلقت فعالياته أول أمس، وتنظمه أمانة الأحساء بشراكة إستراتيجية مع...

icon-byline.pngالأحساء: دوت الخليج
icon-clock.png12 جمادى الآخرة 1443 هـ

20 ألف متدرب ومتدربة في المدينة

تستقبل المنشآت التدريبية في منطقة المدينة المنورة، اليوم، أكثر من 20 ألف متدرب ومتدربة من المستجدين المقبولين بالفصل التدريبي...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png12 جمادى الآخرة 1443 هـ

تحسين المشهد الحضري بظهران

تواصل أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة ظهران الجنوب أعمال معالجة مظاهر التشوه البصري في الشوارع والأحياء، لتحسين المشهد...

icon-byline.pngظهران الجنوب: دوت الخليج
icon-clock.png12 جمادى الآخرة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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