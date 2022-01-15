الدراسة الحضورية تسحب البساط من الأهلية فيما حدثت هجرة جماعية للكثير من طلاب وطالبات المدارس الأهلية باتجاه المدارس الحكومية مع جائحة كورونا والدراسة عن بعد، يثار تساؤل... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

التعويضات تؤخر نقل صناعية طريف أرجعت بلدية طريف سبب التأخير في نقل الصناعية القديمة بطريف إلى موقعها الجديد إلى وجود عدد من المستثمرين بمخطط الصناعية القديم لم... طريف: حمود الأشجعي طريف: حمود الأشجعي 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> التدريب المهني تتجاهل تقنية بنات المجاردة بعد انتظار سنوات لإنجاز 3 مشاريع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة المجاردة (الكلية التقنية للبنات، والكلية التقنية... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> سيول وانهيارات صخرية بالباحة والموجة الباردة تتواصل شمالا استمر هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، أمس، على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة... المناطق دوت الخليج وأبها: سعد آل عمار المناطق دوت الخليج وأبها: سعد آل عمار 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

إقبال على تمور الأحساء شهد مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة «ويا التمر أحلى 2022»، الذي انطلقت فعالياته أول أمس، وتنظمه أمانة الأحساء بشراكة إستراتيجية مع... الأحساء: دوت الخليج الأحساء: دوت الخليج 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

20 ألف متدرب ومتدربة في المدينة تستقبل المنشآت التدريبية في منطقة المدينة المنورة، اليوم، أكثر من 20 ألف متدرب ومتدربة من المستجدين المقبولين بالفصل التدريبي... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

تحسين المشهد الحضري بظهران تواصل أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة ظهران الجنوب أعمال معالجة مظاهر التشوه البصري في الشوارع والأحياء، لتحسين المشهد... ظهران الجنوب: دوت الخليج ظهران الجنوب: دوت الخليج 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجرافيك | ترحيل 7513 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.