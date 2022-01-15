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القيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، في وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد توشيكي كايفو.

وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد توشيكي كايفو، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان في وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد توشيكي كايفو.

وقال سمو ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد توشيكي كايفو، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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