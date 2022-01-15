شكرا لقرائتكم خبر هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما يتوقع أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة من اليوم وغد على مناطق، تبوك، أملج، الجوف، القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل، تيماء، حقل، الوجه، ضباء، نيوم، طريف، عرعر، رفحاء، حائل، بقعاء، الغزالة، المدينة المنورة، ينبع، بدر، وادي الفرع.
فيما هطلت أمس، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمراكز
التابعة لها، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات الخبر، الظهران، القطيف، رأس تنورة وبقيق، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الأحساء، شملت قرى وهجر وبلدات المحافظة والمراكز التابعة لها، وما تزال الفرصة سانحة لهطول الأمطار. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
كما هطلت أمطار متفرقة على منطقة الباحة، من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظة القرى والمراكز التابعة لها، وعددا من متنزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.