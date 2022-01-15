سفير المملكة بإسبانيا يلتقي وفد طالبات الجامعات السعودية

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واطلع السفير القين، على تفاصيل الرحلة التي تضمنت زيارات أكاديمية لأعرق الجامعات للاطلاع على التجربة العلمية والأكاديمية، إضافة لرحلات ثقافية منوعة للتعرف على المعالم التاريخية والثقافية في عدة مدن بمملكة إسبانيا.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا، إلى ما تحظى به المرأة السعودية من دعم كبير من قبل الحكومة وما وصلت إليه من مستويات قيادية في المجالات كافة.
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