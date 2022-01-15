شكرا لقرائتكم خبر عن ثلوج وأمطار حتى الثلاثاء على عدة مناطق بالمملكة.. تعرف عليها : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

.

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة من يوم الأحد إلى الثلاثاء على تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة، لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين صفر إلى 4م)

ويزداد الانخفاض من يوم الإثنين لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 5- م. إلى 1- م تحت الصفر).

في حين يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من يوم الإثنين ليشمل القصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، ومن ثم شمال منطقة الرياض لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 1 م إلى 5 م).

كما يتوقع هطول أمطار بمشيئة الله، حيث تستمر فرص هطول الأمطار المتوسطة في مجملها من يوم الأحد إلى الثلاثاء على (الرياض، المزاحمية، رماح، القويعية، الخرج، المجمعة، شقراء الافلاج، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه، العقيق، عسير، ابها، خميس مشيط، النماص، المجاردة، محايل، بلقرن، بيشة، مكة المكرمة الطائف، أضم، میسان، تربة، الخرمة رنية).

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة يومي الأحد والاثنين على (تبوك، تيماء، حقل، الوجه، ضباء، نیوم، شرما، أملج و الجوف، القريات، طبرجل، سکاکا، دومة الجندل، طريف، عرعر، رفحاء، حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة، والمدينة المنورة، العلا، العيص، خیبر، ينبع، بدر ، وادي الفرع).

ومن المتوقع بمشيئة الله تساقط الثلوج يومي الأحد والاثنين على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان)

وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية (طريف، القريات، طبرجل، حزم الجلاميد، عرعر، سکاکا).

وأشار الأرصاد في توقعاته تكون الصقيع على أجزاء من مناطق (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل) ابتداء من يوم الأحد.

كما يصاحب الكتلة الباردة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ابتداء من مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل) ومن ثم تمتد لتشمل (الشرقية، القصيم، الرياض) وأجزاء من مناطق (نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة). ولا يستبعد أن تؤدي الأتربة المثارة إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.