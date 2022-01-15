شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الجوف تنفذ 1560 جولة رقابية على المنشآت التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 1560 جولة ميدانية خلال 3 أيام لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد في المنشآت التجارية .

ونفذت الفرق الميدانية جولات رقابية مكثفة خلال الأيام الثلاثة الماضية بواقع 520 جولة يوميا على الأسواق والمولات والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة، ولم يتم رصد مخالفات أو إيقاع عقوبات الإنذار والعقوبة في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المنشآت تجاوبا مع حملات الأمانة التوعوية والميدانية طوال فترة جائحة كورونا.

وستواصل الأمانة الحملات الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين .