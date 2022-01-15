شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يؤكد أهمية التهيئة النفسية للطلاب للعودة الحضورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير التعليم د. حمد آل الشيخ في اجتماعه مع مديري التعليم على أهمية التهيئة النفسية للطلبة، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، وتطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من "وقاية"؛ للحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

وكانت إدارة تعليم المنطقة الشرقية قد عملت على تهيئة المرافق المدرسية لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ، ورياض الأطفال، وذلك تنفيذا لقرار استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات مِمَنْ هم أقل من 12 عاماً في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك من يوم الأحد 20 / 6 / 1443هـ، الموافق 23 يناير 2022م .