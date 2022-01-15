شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة. ووزع المركز أمس 300 سلة غذائية تزن 6 أطنان و 600 كيس دقيق تزن 12 طنا و 300 حقيبة كسوة شتوية تزن 900 كيلوغرام و 300 لحاف تزن 900 كيلوغرام في قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابل، استفاد منها 300 أسرة. وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.