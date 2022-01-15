شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-45 كم/ساعة. , وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج .