شكرا لقرائتكم خبر عن التعريف بـ 4 مؤشرات صحية حيوية ضمن «اعرف أرقامك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت حملة «اعرف أرقامك»، التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر في صحة الفرد، التي تشمل: معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، وكتلة الجسم.

ونفذت صحة الأحساء، خطة فرضية اختطاف رضيع في أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من الاستعداد والجاهزية فور وقوع الحدث.

وأكدت تطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية الصحية للمتطوعين في جميع أماكن الفرص التطوعية، وتحرص على تلقيهم التدريبات اللازمة.

كانت صحة الأحساء قد نفذت زيارات رقابية للمنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتقيد بآليات الممارسة الصحية المعتمدة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.