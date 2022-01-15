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إغلاق عدد من طرق الجبيل.. وتغيير حد السرعة في طريق 1

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الدمام - شريف احمد - أعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية بالجبيل، تغيير حد السرعة في طريق 1، ما بين طريق المسجد، وطريق الأنصار باتجاه الشمال والجنوب، من 110 كيلو مترات في الساعة، إلى 80 كيلو مترًا.

من جهة أخرى، أشار المركز إلى إغلاق طريق 274 ما بين طريق أبو حدرية، وطريق 317، وطريق 334، ما بين طريق أرامكو وطريق 17، وذلك ابتداءً من اليوم السبت، وحتى غد الأحد، بدءًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 5 مساءً.

ولفت المركز إلى إغلاق طريق الدرعية مع طريق 7 باتجاه جلموده، من يوم الأحد الموافق 16 يناير، حتى الأحد الموافق 30 من الشهر الميلادي الجاري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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