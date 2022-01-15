شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق عدد من طرق الجبيل.. وتغيير حد السرعة في طريق 1 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية بالجبيل، تغيير حد السرعة في طريق 1، ما بين طريق المسجد، وطريق الأنصار باتجاه الشمال والجنوب، من 110 كيلو مترات في الساعة، إلى 80 كيلو مترًا.

من جهة أخرى، أشار المركز إلى إغلاق طريق 274 ما بين طريق أبو حدرية، وطريق 317، وطريق 334، ما بين طريق أرامكو وطريق 17، وذلك ابتداءً من اليوم السبت، وحتى غد الأحد، بدءًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 5 مساءً.

ولفت المركز إلى إغلاق طريق الدرعية مع طريق 7 باتجاه جلموده، من يوم الأحد الموافق 16 يناير، حتى الأحد الموافق 30 من الشهر الميلادي الجاري.