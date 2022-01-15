شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منزل تستخدمه عمالة كـ«معمل خياطة» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية شرق الدمام، بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي، ومكتب العمل، عمالة وافدة، استخدمت منزلًا بحي سكني كمعمل للخياطة، مخالفين بذلك للأنظمة والتعليمات، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي حيالهم.

على جانب آخر، بدأت البلدية أعمال تدفين وتسميد المسطحات الخضراء في الحدائق والمتنزهات لتحسينها والعناية بها. كانت الإدارة العامة لشؤون الأسواق بوكالة الخدمات في أمانة المنطقة الشرقية، قد نفذت حملة رقابية بالتعاون مع شرطة المنطقة، على الباعة الجائلين بمواقع متفرقة بحاضرة الدمام، بهدف إزالة التلوث البصري.