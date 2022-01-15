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ضبط منزل تستخدمه عمالة كـ«معمل خياطة» بالدمام

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الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية شرق الدمام، بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي، ومكتب العمل، عمالة وافدة، استخدمت منزلًا بحي سكني كمعمل للخياطة، مخالفين بذلك للأنظمة والتعليمات، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي حيالهم.

على جانب آخر، بدأت البلدية أعمال تدفين وتسميد المسطحات الخضراء في الحدائق والمتنزهات لتحسينها والعناية بها. كانت الإدارة العامة لشؤون الأسواق بوكالة الخدمات في أمانة المنطقة الشرقية، قد نفذت حملة رقابية بالتعاون مع شرطة المنطقة، على الباعة الجائلين بمواقع متفرقة بحاضرة الدمام، بهدف إزالة التلوث البصري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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