شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتحسين المشهد الحضري وضبط الباعة الجائلين بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة الخدمات ببلديتي العمران، وجواثي، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، حملاتهما لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، برفع المخلفات المجهولة المصدر داخل النطاق الإشرافي للبلدية.

فيما واصلت بلدية العمران أعمالها في صيانة الساحات البلدية والأشجار في مضمار المشاة بمدينة العمران والطرقات، امتدادًا لمبادرة إزالة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وضبطت البلدية عددًا من الباعة الجائلين؛ لمخالفة الاشتراطات البلدية، وصادرت وأتلفت 356 كيلو جرامًا من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي «فاسدة»، مع تطبيق الجزاءات وفق اللوائح البلدية حيال المخالفين.

فيما ضبطت إدارة الخدمات بالبلدية، 53 مخالفة تجاوز خطوط التنظيم للمنشآت التجارية والسكنية، وتم تطبيق الجزاءات وفق اللوائح والأنظمة البلدية، وذلك امتدادًا لخطط مبادرة معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

من ناحيتها، واصلت بلدية المبرز تنفيذ جولاتها للتأكيد على التزام مُلاّك المباني قيد الإنشاء برفع المُخلّفات الإنشائية، وفق التعليمات الصادرة بذلك، فيما تم تطبيق الجزاءات البلدية حيال المخالفين.