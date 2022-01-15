شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 4 مواقع لـ«السكراب والخردة» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنذرت بلدية غرب الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 4 مواقع مخالفة للاشتراطات البلدية، وذلك خلال جولة ميدانية على منشآت السكراب والخردة، بالتعاون مع إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة الشرقية، وشركة الكهرباء، والأمن الوقائي، ووزارة الموارد البشرية.

وواصلت البلدية حملاتها التفتيشية في المنطقة الصناعية «دله»؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات البلدية والاحترازية، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

من ناحية أخرى، كثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت، وذلك بالتعاون مع صحة الشرقية، ووزارة الموارد البشرية، والأمن الوقائي، والإدارة العامة لصحة البيئة.