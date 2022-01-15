شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ألف جولة رقابية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت أمانة الطائف جهودها الرقابية لمتابعة التزام الأنشطة التجارية والغذائية والأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، بتنفيذ أكثر من 23 ألف جولة نفذتها البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الأمانة أن خطط الرقابة البلدية أسهمت في استمرار امتثال المرافق التجارية بالتدابير والحد من مخالفات الإجراءات، حيث لم تتجاوز مخالفاتها أكثر من 4 مخالفات، وتابعت الفرق الرقابية اعتماد إبراز تطبيق «توكلنا» شرطا للدخول وتحقيق التباعد الجسدي بالملصقات الأرضية، ولبس الكمامة للعاملين والزوار، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير، كما نفذت الفرق الميدانية جولات رقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود الرقابة على المحلات التجارية.

وبينت الأمانة أن تنفيذ برامج الجولات التي تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية تأتي بالتزامن مع جولات البرنامج الرقابي اليومي الهادف إلى تعزيز الامتثال وتحقيق سلامة الغذاء والالتزام باللوائح والاشتراطات البلدية.

يذكر أن أمين الطائف يطلع على تقارير يومية عن نتائج الجولات الرقابية التي وجه بتكثيفها وتعزيز الجهود الميدانية للفرق الرقابية على مدار اليوم خلال الفترة الحالية لتغطية جميع المرافق التجارية من أسواق ومجمعات تجارية ومستودعات ومحلات ومطاعم ومطابخ ومقاهٍ وخلافها.