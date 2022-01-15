شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة وتقلبات جوية على محافظات الشرقية حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر أجواء المنطقة الشرقية، اليوم، بالحالة المطرية التي تشهدها المملكة بشكل عام، وتزداد غزارة الأمطار حتى الثلاثاء المقبل؛ لتصل إلى متوسطة في مجملها على سواحل المنطقة الشرقية، وتشمل «الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء»، يتبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: تستمر الحالة الجوية الممطرة على معظم مناطق المملكة بما فيها السواحل الشرقية، خاصة شمال شرق المملكة في حفر الباطن والخفجي والنعيرية، وتزداد غزارة الأمطار لتصبح متوسطة في مجملها تشمل السواحل الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء.

وأضاف: تستمر الأجواء المتقلبة حتى يوم الثلاثاء المقبل، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة، خصوصا درجات الحرارة الصغرى على أقصى المناطق الشمالية الشرقية لتصل ما دون 5 درجات مئوية خصوصا خارج المدن.

ورصدت ”الخليج 365” استغلال عدد من المواطنين لحالة الطقس، والتنزه على الواجهات البحرية في حاضرة الدمام؛ للاستمتاع بالأجواء الشتوية.

وهطلت أمطار بين خفيفة ومتوسطة على محافظة قرية العليا، ومنطقة الصمان، أمس، وعمت السماء سحب ممطرة، وسالت على أثرها الأودية والشعاب في أنحاء منطقة الصمان، وتشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار على المحافظة وضواحيها حتى اليوم.

وشهدت المزارع المحيطة بالأودية والشعاب هطول الأمطار، ما رسم البهجة والسرور على المزارعين، ومربي المواشي، وعشاق البر، وفي هذه المناطق تكثر المزارع والمواشي، وتعد منطقة الصمان الأكثر زوارا من محبي البر والمقناص «الكشتات»، وتكثر فيها الوديان والدحول والريضان.

من ناحيتها، أعلنت البلدية استعداد وجاهزية وكافة فريق الطوارئ، وانتشار سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع المدينة؛ تحسبًا لأي طارئ.