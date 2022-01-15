شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: القيادة تولي رياضة الفروسية اهتماما بالغا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على ما توليه القيادة الحكيمة «حفظها الله» من اهتمام بالغ برياضة الفروسية على مستوى المملكة من خلال إنشاء الهيئة العليا للفروسية ودعمها لهذه الرياضة على مستوى المملكة، مشيداً سموه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية رئيس نادي سباقات الخيل لتطوير هذه الرياضة العريقة وتعزيز الاهتمام بهذه الرياضة.

وسلم أمير الشرقية أمس، الفائز بكأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز «رحمه الله»، والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان كؤوس الملوك في نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض.

وبارك سموه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مالك الجواد الفائز «ثيرد كينقدوم» بطل كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز الفئة الثانية متمنياً لجميع المشاركين في السباق دوام التقدم والنجاح.