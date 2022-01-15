شكرا لقرائتكم خبر عن 73 ألفا شاركوا باستطلاعات «رأي» في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حافظ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام «رأي» التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على مستوى نتائج مؤشرات الأداء للعام المنصرم 2021م، وأجرى 59 استطلاعا هاتفيا شارك فيها 73000 مواطن ومواطنة من مختلف مناطق المملكة، ينتمون إلى مختلف أطياف المجتمع، مثلت نسبة مشاركة الرجال منهم 68 %، فيما شكّلت نسبة النساء 32 %، ويتراوح حجم عينة كل استطلاع ما بين 1000 و1200 مشارك ومشاركة.

ويعد المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام أول مركز وطني معتمد ومتخصص في إجراء استطلاعات الرأي العام الرسمية وما يخص القطاع الثالث ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة في المملكة، ويأتي إجراؤه لهذه الاستطلاعات استجابة للطلب المتزايد من الجهات المستفيدة، للوصول إلى آراء واتجاهات أفراد المجتمع حول مختلف القضايا العامة ذات العلاقة بتطوير السياسات والبرامج والخدمات الحكومية، بهدف تعزيز مشاركتهم مع غيرهم من الجهات المعنية، لتحقيق توجهات رؤية 2030، ومساندة عملية اتخاذ القرار، من خلال نتائج محايدة وموثوقة.

ويعتمد المركز في تنفيذ استطلاعاته على استخدام المقابلات الهاتفية المباشرة وفقا للأساليب العلمية والممارسات العالمية في مجال استطلاعات الرأي العام.