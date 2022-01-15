شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض التعاون الثنائي مع سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة ماساقوس ذو الكفل، العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وبحث وزير الخارجية خلال زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة سنغافورة، أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، وأهمية نقلها إلى آفاق أرحب. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.