شكرا لقرائتكم خبر عن 58 بابا لدخول مصلى «الجمعة» بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 58 باباً لاستقبال المصلين المصرح لهم بأداء صلاة الجمعة أمس وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، التي تقدمها من خلال الوكالات التابعة لها.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي، أنه جند أكثر من 100 مراقب للأبواب، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة، مبينا أن الأبواب التي خصصت للمصلين 20 باباً وهي «الملك عبدالله، 114، 121، 123، 104، سلم الشبيكة، 74، 84، 85، 88، سلم 91 و92، بدروم 76، و82، باب أجياد، جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، باب إسماعيل، جسر المروة، سلم الأرقم»، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين فعددها 11 وهي «الملك فهد، باب أجياد، جسر أجياد، بدروم السلام 1-4-5، شبوك الصفا، مدخل سلم الأرقم، أبواب النبي -عليه الصلاة والسلام-، باب علي -رضي الله عنه-، باب المروة»، والأبواب الخاصة بذوي الإعاقة عددها 11 وهي «الملك فهد، باب أجياد، جسر أجياد، بدروم السلام 1-4-5، باب المروة، جسر المروة، شبوك الصفا، 114، 123»، كما جرى تخصيص بقية الأبواب للخدمات العامة، ودخول وخروج العاملين والعاملات بالمسجد الحرام.