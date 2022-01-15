شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يضخ نصف مليون لتر مياه لنازحي الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

إزالة المخلفات

وجرى خلال الفترة من 30 ديسمبر 2021 حتى 5 يناير 2022م، ضخ 301,000 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وضخ 287,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إضافة إلى إجراء 16 عملية شفط صرف صحي، وقد استفاد من تلك الخدمات 8,400 فرد.

تحسين الحياة

ومن جانب آخر، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن، أمس الأول، مشروع دعم وتمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش في اليمن. ويستفيد من المشروع 1.250 شابا وشابة بواقع 7 آلاف و500 أسرة في محافظات عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، الساحل الغربي، لحج، شبوة، سقطرى.

تعزيز القدرات

ويتضمن المشروع تمكين الشباب والفتيات من خلال إكسابهم مهارات مهنية وحرفية، لتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز تعافيهم الاقتصادي، عبر برامج تدريب مهني مقدمة لهم في المجالات الأكثر طلبا في سوق العمل، وهي التمديدات الكهربائية وصيانة الجوالات والتبريد والتكييف والخياطة والتطريز وصناعة المعجنات وصيانة السيارات والدراجات والتصوير والمونتاج، ورفع قدراتهم في مجالات التسويق وإدارة المشاريع الصغيرة، إلى جانب تسليمهم منحا متكاملة تمكنهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة ودخول سوق العمل باقتدار.

مشاريع تنموية

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني د. محمد الزعوري أن تمكين الشباب اقتصاديا يعد أحد أبرز الأولويات الحكومية للمرحلة القادمة، مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في تبني مثل هذه المشاريع التنموية المهمة ودعم جهود التعافي الاقتصادي في اليمن، لافتا إلى أهمية تنفيذ هذه المشاريع للتغلب على التحديات الناجمة من الأزمة الإنسانية الراهنة.