شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف معاناة 159 مريض كلى بالمهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. واستقبل المركز خلال شهر ديسمبر 2021م، 159 مريضًا منهم 43 حصلوا على 448 جلسة غسيل كلوي، منها 432 جلسة مجدولة و16 جلسة إسعافية، فيما تلقى 116 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 59 % والإناث 41 %، بينما بلغت نسبة المقيمين 96 % والنازحين 3 % واللاجئين 1 %.

ويأتي ذلك امتدادا للمشاريع المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة التي تمر بهم.