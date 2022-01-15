إنذار 14 منشأة لتوطين محلات الأثاث والمفروشات

بتوجيه ومتابعة من مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بمنطقة نجران حمد آل منصور قامت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا بعمل جولات ميدانية لمتابعة قرار التوطين في منافذ البيع في أنشطة الأثاث المكتبي والمفروشات، وأوضح آل منصور أن اللجان قامت بزيارة 104 محلات ووجد أن أعداد السعوديين العاملين بلغ 132موظفا سعوديا وأعداد الوافدين بلغ 113وافدا من مختلف الجنسيات، وقد تم إنذار 14 منشأة، وأضاف آل منصور أنه تم حصر 9 فرص عمل جاري تجهيزها لشغلها بالسعوديين، وأكد أن اللجان في زيارات دائمة للأنشطة المستهدفة بالتوطين على مدار اليوم، من خلال الزيارات الصباحية والمسائية، وذلك لمتابعة قرارات التوطين، داعيا أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تفاديا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.



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