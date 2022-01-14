شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول القوات الأمنية الخليجية للمشاركة بـ «أمن الخليج العربي 3» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتمل أمس الخميس وصول القوات الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في التمرين المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 3» بالمنطقة الشرقية.

ووصلت القوات المشاركة بكامل عناصرها البشرية ومعداتها الأمنية، استعدادًا لانطلاق التمرين، الذي يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني، ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية؛ لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة، والتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.