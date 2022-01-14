شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة أعمال الصيانة بمدارس حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت فرق الصيانة بإدارة المباني في تعليم حفر الباطن، أعمالها بمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بمتابعة ميدانية للمساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية، وذلك لاستكمال عمليات التهيئة والاستعداد لعودة الطلاب والطالبات حضوريا.

وكثفت اللجان الإشرافية في إدارات التعليم كافة أعمالها لمتابعة تنفيذ قرار العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ استعدادا لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية.