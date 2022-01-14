شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 جولة تضبط 93 مخالفة احترازية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1217 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 93 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وتشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة.