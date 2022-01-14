شكرا لقرائتكم خبر عن 4400 مقعد و43 فصلا ذكيا لطلاب الابتدائي بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، 4400 مقعد وطاولة لمدارس البنين والبنات في المرحلة الابتدائية، و650 طاولة مشطوفة بكراسيها للفصول التعاونية والتشاركية، إضافة إلى 20 مركزا لمصادر التعلم بقاعات تفاعلية، شملت 87 جهاز مشغل الوسائط التعليمية، و87 جهاز عرض البيانات «داتا شو» لـ87 قاعة إلكترونية.

كما تم تجهيز 43 فصلا ذكيا بسبورات ذكية وبروجكترات وجهاز حاسب آلي، و5 مراكز توحد للطالبات بالطاولات الدائرية الخاصة بكامل مستلزماتها، و350 شاشة عرض تفاعلية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بكامل ملحقاتها، إضافة إلى توفير 681 سجادة صلاة لتجهيز المصليات بالمراحل الابتدائية ورياض الأطفال، وكذلك 32 فصلا للروضات تم تجهيزها بكامل التجهيزات والشاشات التفاعلية.