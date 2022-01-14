شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبة التزام قاصدي المسجد الحرام بالتباعد الجسدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت وكالة شؤون المسجد الحرام الجولات الميدانية للمديرين المناوبين على مدار الساعة، لمتابعة منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي ورواد بيت الله الحرام في أروقة المسجد الحرام وساحاته كافة، ومراقبة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وحرص المديرون المناوبون خلال جولاتهم على متابعة التزام المعتمرين والمصلين بالتباعد الجسدي وفق الملصقات الموضوعة بما يحقق المسافات الآمنة المنصوص عليها من قِبَل الجهات المعنية للحد من انتقال العدوى، والتنسيق المباشر في كل ما يطرأ من ملاحظات مع الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، بما يضمن لهم البيئة الصحية المناسبة، وبما يحقق أعلى مستوى من الخدمات في ظل هذه الإجراءات والتدابير الوقائية، في ظل ما يشهده المسجد الحرام من تزايد في أعداد القاصدين من الزوار والمعتمرين خلال هذه الأيام تزامنًا مع فترة الإجازة. وسخّرت وكالة شؤون المسجد الحرام جهودها لمد جسور التعاون مع جميع الوكالات والتكامل مع الجهات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام.