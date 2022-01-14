شكرا لقرائتكم خبر عن 5499 إصابة بكورونا.. و«الحرجة» تقفز لـ 3 أضعاف في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمس، 5499 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بزيادة 167 حالة عن اليوم السابق، فيما قفز منحنى «الحرجة» إلى 262 حالة، بارتفاع أكثر من 3 أضعاف عما كان عليه قبل أسبوعين.

مستجدات الفيروس

وأوضحت إحصائية الوزارة تعافي 2978 حالة، ترفع الإجمالي بالمملكة منذ بدء الجائحة إلى 555035 متعافيا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 599044، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8901، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

مخالفات احترازيةإلى ذلك، ضبطت لجنة متابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية في غرب الدمام، 6 مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، إضافة إلى توجيه إنذار واحد للمساكن.

وأوضح مشرف ترخيص سكن العمالة في البلدية مشعل الرويلي، أن اللجنة المكونة من أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة، وبلدية غرب الدمام، والأمن الوقائي، ووزارتي الموارد البشرية والصحة، زارت سكن بعض الشركات والتي يقطنها أكثر من 800 عامل أجنبي.

غياب المعقماتوقال إن الجولات رصدت العديد من المخالفات الصحية، من بينها عدم وجود معقمات، وسوء نظافة بالمطبخ والتهوية، وعدم وجود شهادة صحية لدى العاملين بالمطبخ، إضافة إلى الافتقار لأماكن وضع النفايات، مشيرا إلى أن الجولات تهدف إلى تقييم تطور الوضع الوبائي للجائحة، والحد من انتشار الفيروس بمساكن العمالة والمنشآت الخاصة.

معايير صحيةوبيَّن مشرف وممثل أمانة المنطقة بلجنة متابعة سكن العمالة الأجنبية، سامي العنزي، أن اللجنة تعمل ضمن 19 معيارا صحيا للحد من انتشار الجائحة، منها نظام توفير التطهير، ووجود غرفة عزل، والتهوية، وعدد العمالة في الغرفة الواحدة، ودورات المياه، ووجود حراس أمن، ووسائل السلامة، وغيرها من المعايير.

جولات مستمرة من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، استمرارية التأكد من تطبيق الاشتراطات الاحترازية داخل سكن العمالة الوافدة، وأنه مستمر يوميا للحد من انتشار هذا الوباء وعلى أعلى المعايير والمستويات، وذلك حتى يتم تطبيق جميع القرارات التي تمنع وتحد من انتشار وتفشي هذه الجائحة، موضحا أن الحملات تشمل جميع محافظات ومدن المنطقة الشرقية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازات الصحية عند دخول السكن أو المنشآت، وكذلك وجود نقاط الفرز وتطبيق الإجراءات الصحية كاملة، والتأكد من تحصن جميع العاملين في المنشأة، والتقيد بالالتزام بارتداء الكمامة.