شكرا لقرائتكم خبر عن 83 متبرعا بالدم في أول أيام «قطرة تساوي حياة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جمعت حملة التبرع بالدم التي دشنها رئيس مركز صفوى محمد الخالدي، وتنظمها جمعية الصفا الخيرية، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي، ولجنة الأيدي الزكية، 83 متبرعا في يومها الأول.

وبيَّن مشرف الحملة أحمد القصاب أنها تستهدف مد مخزون بنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي، ولمَن يحتاج من المرضى، وأن هذا واجب وطني ومجتمعي، من أجل تغطية العجز في بنك الدم «إن وجد».

من ناحيته، قال منسق الحملة علي الفاران: إن الحملة استقطبت 25 متطوعا، من بينهم سيدتان، وتولى المنظمون التنظيم والترتيب في الدخول والخروج، وتوزيع أكياس الدم، والمتابعة، والتصوير، والتأكد من الإجراءات والاحترازات الصحية، وأخذ الحرارة، والتأكد من تفعيل تطبيق «توكلنا» عند الدخول.

ولفت إلى أن جائحة كورونا أثرت على عدد المتبرعين، وأن الجمعية تحرص على إقامة هذه الحملات لأفراد المجتمع، في ظل التفاعل الكبير منذ انطلاقتها.