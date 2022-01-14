شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 5 أطنان متروكات وضبط 30 بائعا مخالفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الإدارة العامة لشؤون الخدمات بوكالة الخدمات، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 5 أطنان من المتروكات، وضبطت 30 مخالفا للأنظمة، وذلك خلال حملة رقابية بالتعاون مع شرطة المنطقة، على الباعة الجائلين، في مواقع متفرقة بحاضرة الدمام، بهدف إزالة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري.

على جانب آخر، دعت الأمانة، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، والتي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في المساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

كما تستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تسهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن برنامج جودة الحياة والذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار المملكة بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة، وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على معالجة مختلف مظاهر التشوه البصري من خلال منظومة العمل البلدي المميزة لديها.