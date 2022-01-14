شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية اختطاف رضيع بـ«صحة الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الأحساء، خطة فرضية اختطاف رضيع في أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من الاستعداد والجاهزية فور وقوع الحدث.

وأكدت صحة الأحساء تطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية الصحية للمتطوعين في جميع أماكن الفرص التطوعية، وتحرص على تلقيهم التدريبات اللازمة.

كانت صحة الأحساء قد نفذت زيارات رقابية للمنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتقيد بآليات الممارسة الصحية المعتمدة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.