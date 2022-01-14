شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 4 مشروعات لتصريف المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان بالانتهاء من 4 مشاريع لتصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام، وذلك ضمن مواصلة الأمانة جهودها لإنجاز العديد من المشاريع التنموية والتي تخدم المواطن والمقيم.

وقال إن الأمانة تولي مشاريع تصريف مياه الأمطار، اهتماما متواصلا من أجل إنهائها للحد من المخاطر والآثار التي، ربما، تتسبب فيها كميات الأمطار الكثيفة التي تهطل.

وأضاف أن مشاريع تصريف مياه الأمطار الأربعة التي تم إنجازها بضاحية الملك فهد تتمثل في خطي طرد بقطر 1800 ملم بطول 16160 م.ط من الخليج العربي، وحتى بداية ضاحية الملك فهد، والمشروع الثاني يتضمن المرحلة الثانية، من استكمال خطوط الطرد أقطار 1800 ملم بطول 11388م.ط وربطها على محطات تصريف مياه الأمطار بالضاحية، والمشروع الثالث عبارة عن محطة ضخ بالحي الخامس بالضاحية، بقدرة تصريفية إجمالية 26500 متر مكعب/ الساعة، أما المشروع الرابع فيتضمن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بالحي الثاني بالضاحية بقدرة تصريفية 22700 متر مكعب/ ساعة، وكذلك شبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني بأكمله وبجزء من الحي الخامس والسادس بالضاحية بأقطار تتراوح من 400 ملم إلى 3000 ملم.