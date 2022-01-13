إزالة تعديات على أراض حكومية بمليساء جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراض حكومية في نطاق بلدية المليساء الفرعية، تقدر مساحتها بنحو 57.000 م2؛ وذلك للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء، وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي. وأوضحت الأمانة أن جهود البلدية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن إزالة الإحداثات المخالفة والأكشاك لعمالة تمارس أعمالا خطرة من حرق للنحاس والأسلاك الكهربائية بغرض إعادة تدويرها، مشيرة إلى أن الموقع يشهد جولات ميدانية متواصلة لمنع المخالفات ومظاهر التلوث وتحسين المشهد الحضري على الطرق وفي الأراضي المفتوحة وداخل الأحياء.

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