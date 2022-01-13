جولات رقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات بصحة الأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت صحة الأحساء 8620 جولة رقابية على المؤسسات الصحية، حيث تضمنت 4300 زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية و4000 زيارة للمجمعات الطبية و320 زيارة للمستشفيات وذلك خلال عام 2021م. وأوضحت أن الجولات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية والمستشفيات والمجمعات والصيدليات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).



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