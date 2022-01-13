شكرا لقرائتكم خبر معرض الثقافة العدلية يشرع أبوابه في بانوراما الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة، أن المعرض يأتي في إطار مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحوّل الوطني.
وأشارت إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل: الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز najiz.sa، التي تستعرض النقلة النوعية الالكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.
ويشرف على المعرض عدد من موظفات العدل المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.
يذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالا كبيرا، واستفاد منها أكثر من مليون مستفيد ومستفيدة، وأقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.
المعرض يضم:
- منصة الطفل وتقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه.
- منصة القضاء المتخصص وتقدم عرضا شاملا عن المحاكم المتخصصة.
- منصة الصلح وتعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.
كانت هذه تفاصيل خبر معرض الثقافة العدلية يشرع أبوابه في بانوراما الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.