حالات كورونا تتخطى الـ5 آلاف وشفاء 2978 مصابا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطت إصابات كورونا حاجز الـ5 آلاف حالة، حيث سجلت وزارة الصحة أمس 5499 إصابة جديدة، فيما تماثلت 2978 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية أن عدد الحالات الحرجة 262 حالة. وبينت الإحصائية أنه سجلت حالتا وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.

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