تشجير ميادين طريق الخرج - الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع محافظ الخرج رئيس لجنة التنمية السياحية مساعد الماضي ثلاث اتفاقيات للشراكة المجتمعية، مع الغرفة التجارية والصناعية بالخرج ومعهد الصناعات الغذائية، وذلك ضمن مبادرة «السعودية الخضراء»، وامتدادا لجهود الجهات الحكومية والأهلية في تبني مبادرات التشجير في المحافظة. وتأتي هذه الاتفاقيات لتشجير عدد من الميادين في محافظة الخرج (مخرج 6، 7، 8 ) طريق الرياض، إيمانا بالدور المهم للشراكة المجتمعية في تحقيق بيئة صحية وأرض خضراء تعزز جودة الحياة.



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