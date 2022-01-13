إصدار 20 ألف شهادة صحية في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت إدارة المنشآت التجارية التابعة لوكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة 20.318 شهادة صحية، وذلك خلال العام الماضي 2021م. وبينت الأمانة أن استخراج الشهادات الصحية شرط أساسي للعاملين في المهن والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وذلك لضمان كفاءة المعروضات وسلامتها، وللوقاية من نقل الأمراض المعدية، حيث يلزم الراغبون في الحصول على الشهادات الصحية بالكشف الطبي وعمل تقرير مفصل عن الحالة الصحية، عبر المنشآت الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، قبل منحهم الشهادة الصحية التي تخولهم للعمل في المنشآت التجارية والتعامل مع المستهلكين. ودربت إدارة المنشآت التجارية 10.499 متدربا ومتدربة في مجال الغذاء والصحة العامة خلال العام الماضي 2021م؛ بهدف دعم القطاعات التعليمية وتأهيل الكوادر الوطنية والطاقات البشرية لسوق العمل.

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