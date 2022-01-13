تجنيد 1387 عاملا وفنيا لصيانة ونظافة مدارس الطائف

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وتعمل 25 فرقة صيانة تضم 137 فني صيانة على صيانة أعمال الكهرباء، والسباكة، والتكييف «بارد، حار»، في الفصول والمرافق التعليمية والممرات وأفنية المدارس، وإصلاح جميع الأعطال الكهربائية إن وجدت والتأكد من عدم وجود أي عطل أو خلل يشكل خطورة على الطلاب والطالبات، فيما يعمل 1250 عامل نظافة على رفع جاهزية نظافة جميع المدارس (بنين وبنات) ومرافقها المختلفة من «فصول بكامل محتوياتها مع مقاعد وطاولات الطلاب والسبورات واللوحات الإرشادية والشبابيك ونظافة المكيفات» ومعامل ومختبرات وغرف إدارية، ونظافة الخزانات السفلية والعلوية، وتعقيم المدارس بالمطهرات اللازمة، وتوفير أدوات النظافة لكل مدرسة وأدوات التعقيم. وتستمر هذه الجهود دون توقف حتى عودة الطلاب والطالبات في مرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير الحالي.
وأكد مدير تعليم المحافظة طلال اللهيبي تكثيف الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد في مدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا «رنية والخرمة وتربة والمويه وميسان» لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في بيئات تربوية آمنة وصحية.
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