شكرا لقرائتكم خبر 4 محطات لمعسكر رواد السياحة في مرحلته الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن برامجها ومبادراتها التطويرية تستعد وزارة السياحة لإطلاق مرحلتها الثالثة لبرنامج «#معسكر_ رواد_ السياحة» الذي أطلقته الوزارة في سبتمبر 2021م، وما زالت مستمرة، حيث يستهدف في مرحلته القادمة 4 مناطق لم يسبق للمعسكر زيارتها، مطلع العام الجاري 2022م، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير القدرات البشرية السياحية في المملكة.

ويتضمن المعسكر عددا من الأنشطة المرتبطة بالمجال السياحي من ضمنها: قطاع الإيواء السياحي، والأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والأنشطة والمنتجات السعودية، إلى جانب وكالات السفر والسياحة، والأطعمة والمشروبات وخدمات التأجير والنقل البري والجوي، والبحري وسكك الحديد.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى توفير أفضل البرامج التأهيلية والتطويرية، بطرق مبتكرة تستهدف جميع المستويات المهنية لبناء مواهب سعودية منافسة على المستوى العالمي، داعية في الوقت ذاته جميع من لديهم الرغبة في خوض هذه التجربة إلى المبادرة بتسجيل بياناتهم على الرابط المخصص.

يذكر أن برنامج معسكر رواد السياحة، يعد برنامجا تدريبيا مكثفا، يهدف إلى تمكين الأفكار المبتكرة في القطاع السياحي وبناء القدرات البشرية السياحية وتنمية مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى نماذج أولية مبتكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، حيث يشمل البرنامج العديد من ورش العمل المكثفة التي يتخللها لقاءات وجلسات إرشادية ونماذج أولية، إضافة إلى التدريب على عرض المشروعات وتكريم أفضل المشروعات الريادية المبتكرة.

محطات البرنامج:

