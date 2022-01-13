عودة مشروطة لسفر إفطار الصائمين بالمسجد النبوي

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وتضمنت توصيات ورشة عمل «تنظيم خدمات إفطار الصائمين خلال رمضان بالمسجد النبوي لعام 1443هـ»: إلزام مقدم خدمة إفطار الصائمين بالتعاقد مع شركات الإعاشة المعتمدة لتجهيز الوجبات وفق الاشتراطات الصحية، وتحديد عدد الأشخاص على السجادة الواحدة في حال تطبيق التباعد الجسدي بواقع خمسة أشخاص، وفي حال عدم التباعد تحديد عدد الأشخاص بواقع 12 شخصا على السجادة الواحدة.
كما أوصت الورشة التي نظمتها إدارة خدمات إفطار الصائمين بوكالة شؤون المسجد النبوي أمس الأول أن يكون جلوس الصائمين على جهة واحدة من السفرة باتجاه القبلة فقط، فيما حددت غرة رجب المقبل موعدا لتجديد بيانات مقدم خدمة إفطار الصائمين في شهر رمضان بالمسجد النبوي.
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