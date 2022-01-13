أمطار غزيرة تستمر 5 أيام من الخميس المقبل

أوضح رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية «تسميات» الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم هو الخامس من الحالة المطرية، ومن المتوقع هطول أمطار ما بين متوسطة إلى شبه غزيرة، على أجزاء من غربي وجنوبي منطقة المدينة المنورة، وتشمل الأمطار المتفرقة أجزاء من غربي منطقة مكة المكرمة، والقصيم وحائل والزلفي وسدير، وقد تمتد ناحية غربي منطقتي الرياض وشمالي المنطقة الشرقية.

من جانبه، قال عضو لجنة «تسميات»، خبير الطقس، الدكتور عبدالعزيز الحصيني «بشروا بحالة مطرية غزيرة واسعة تستمر 5 أيام، من يوم الخميس المقبل على أغلب مناطق المملكة».

وأشار إلى أنه وبحسب نماذج الطقس متوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة، من اليوم «الخميس» حتى صباح بعد غد «الجمعة» أمطار من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة والقصيم، وحائل والكويت وأقصى غرب وشمال الرياض، وشمال المنطقة الشرقية، مع رياح متفاوتة على وسط وغرب وشمال شرق.

إجازة جميلة

فيما أضاف المسند أن درجة الحرارة كانت فوق معدلاتها، لمثل هذه الأيام من السنة من 5-10 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تعود الحرارة لطبيعتها الباردة، وبالتدريج، حيث تبدأ من الغد في المناطق الشمالية، وذروتها منتصف الأسبوع المقبل، والصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية وشمالي الوسطى.

وتابع أنه من المتوقع أن يوم غد «الجمعة» سيكون يوم إجازة جميلة وسعيدة بأجوائها، وسحبها، وأمطارها في عروس البحر الأحمر جدة.

وكشف المسند أنه «قبل نحو 6 أشهر كانت منطقتنا الخليجية، تتعرض لدرجة حرارة ملتهبة، مما جعلها أشد المناطق حرا في العالم قاطبة، بينما الآن تتصدر قارة أستراليا المشهد بدرجات حرارة قريبة من 50 درجة مئوية، حيث فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، والذي تسبب في هذا الاختلاف درجة ميلان أشعة الشمس».