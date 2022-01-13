شكرا لقرائتكم خبر عن «تبرّع» تتيح خدمتي التبرع الدوري وزكاة المال عبر منصتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت المنصة الوطنية للتبرعات "تبرّع" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمتي التبرع الدوري، وخدمة إخراج زكاة المال، وذلك عبر الموقع الالكتروني للمنصة وتطبيقها على الهواتف الذكية.

تأتي هذه الخدمات الإضافية على المنصة الوطنية للتبرعات ضمن جهودها في تنظيم عمليات التبرع، لتساعد في أداء الفريضة، وسد العازة، ومد يد العون، إضافة إلى تعزيز صورة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وضمان توجيه الزكاة لمستحقيها الأكثر احتياجا بكل يسر وسهولة ومصداقية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمنصة "تبرّع"، بندر الخنبشي، أن خدمة التبرع الدوري تتضمن التبرع بشكل شهري أو سنوي وفقاً لرغبة المتبرع، وذلك لايصالها للمحتاجين عبر الفرص المستعرضة على المنصة، مثل: توفير كسوة الشتاء للأيتام ذوي الظروف الخاصة وكفالة تعليم الأيتام ومساعدة الأسر الأشد فقراً واحتياجاً وغيرها من الفرص المتاحة للمتبرع على المنصة، مضيفاً بأن خدمة زكاة المال تسعى لحساب الزكاة بعد التسجيل عبر المنصة أو التطبيق الالكتروني والتي تسهل على المتبرع حساب الزكاة سواء كانت من زكاة المال أو الذهب والفضة وأيضاً زكاة مال مضاربة سوق الأسهم وجميع أنواع الأموال الزكوية التي يجب صرفها لمستحقيها من المحتاجين.

وتتيح المنصة العديد من الوسائل والفرص التبرعية للتسهيل والتيسير في إخراج الزكاة عبر منصتها الالكترونية ومن أجل رفع نسبة ومستوى الشفافية والموثوقية للعمل الخيري والتنموي، حيث تُمكِّن المنصة المتبرعين من التحقق من الجمعيات الأهلية المرخصة و تلبية احتياجات الأسر المستحقة للإعانات وكذلك المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.