شكرا لقرائتكم خبر عن 23 براءة اختراع في جامعة الأمير محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت جامعة الأمير محمد بن فهد ممثلة بمركز براءات الأختراع انجازاً مميزاً بعد أن منح مكتب براءات الأختراع الأمريكي الموافقة 23 اختراع تقدم بها عدد من الباحثين بالجامعة في عدد المجالات العلمية مثل الذكاء الإصطناعي، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، إضافة إلى براءات اختراع في مجالات الطاقة، فيما يعمل المركز حالياً على مناقشة عدد من الإبتكارات تمهيداً لرفعها للمكتب الأمريكي للموافقة عليها .

وتأتي هذه الإنجازات في إطار التحول الاستراتيجي للجامعة نحو التركيز بشكل أكبر على نشر البحث العلمي وتطويره كما تأتي في إطار الدعم اللامحدود والذي قدمته الجامعة للمركز بهدف التشجيع على التفكير الإبداعي وتعزيز قدرات اعضاء هيئة التدريس والباحثين بالأنخراط في مجالات الإبتكار المختلفة، حيث اقام المركز عدد من ورش العمل المختلفة لتشجيع الباحثين وتوفير كافة الموارد اللازمة للمساعدة في تطوير الافكار وتحويلها إلى براءات اختراع تساهم في إيجاد حلول حقيقية لعدد من المشاكل العالمية .

وتسعى الجامعة، من خلال مراكز البحث لديها، إلى الحصول على عدد أكبر من براءات الاختراع؛ سعياً للوصول إلى قائمة افضل الجامعات العالمية والتي تُصدرها الأكاديمية الوطنية للمخترعين بأمريكا National Academy of Inventors حيث وضعت الجامعة خططها التنفيذية لتحقيق ذلك.

وبمجرد حصول الجامعة على براءات الاختراع؛ بدأت بوضع الخطط التنفيذية لوضع هذه البراءات موقع التنفيذ وتحويلها إلى مشاريع تدعم الاقتصاد الوطني إذ تم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب هذه البراءات؛ تمهيداً للتواصل مع الجهات التي قد تستفيد من نتائج هذه البراءات على المستوى المحلي والأقليمي.