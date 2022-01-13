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وصول القوة الأمنية لدولة قطر للمشاركة في تمرين «أمن الخليج العربي 3»

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الدمام - شريف احمد - وصلت القوة الأمنية لدولة قطر المشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول (أمن الخليج العربي 3)، الذي تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.

وأكد قائد القوة القطرية الرائد يوسف الحمد عن جاهزية واستعداد القوة للمشاركة في التمرين، وتحقيق التطلعات المشتركة بين الدول الأعضاء و رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين المشاركين تنفيذًا لأهداف التمرين، واستمرارًا في تطوير العمل الأمني وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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